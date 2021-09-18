Экскурсии для первоклассников проходят в центрах "Точка роста" в Тюменском районе

Дни открытых дверей для первоклассников проводят Центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в Тюменском районе. Для школьников организуют экскурсии, рассказывают о работе кружков и оборудовании.
Руководитель центра "Точка роста" Богандинской школы Анна Подласова поделилась с гостями информацией о ресурсах для повышения качества и доступности образования, современных технологиях и средствах обучения, которые используются на базе Центра.
Как рассказал педагог дополнительного образования Сергей Володин, занятия в кружке "Робототехника" связаны с развитием интеллекта, воображения, мелкой моторики и творческих навыков. Он продемонстрировал работу двух моделей роботов, которые собрали ученики. Также педагог рассказал, как и где могут быть использованы беспилотные летательные аппараты.
Занятия в Центре выполняют в том числе и профориентационную функцию. Ребята узнают, в каких профессиях пригодятся навыки программирования, проектирования и использования беспилотников, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.
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