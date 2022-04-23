Соревнования по подводной робототехнике прошли в Тюмени

В областной физико-математической школе прошли соревнования по подводной робототехнике. Ученики 5-8 классов собрали роботов, которые, по легенде, помогают справиться с насущными арктическими проблемами.

Для соревнований установили специальный бассейн, который, якобы, покрыт льдом. Только в двух участках робот мог погрузиться и всплыть на поверхность, если это происходило в другом месте – начисляли штрафные баллы.

"В этом году команды разрабатывали "телеуправляемый необитаемый подводный аппарат", который может выполнять задания по диагностике и замене подводного кабеля, ремонту сеток для рыб, контролю состояния окружающей среды и работе в Антарктике", – рассказали организаторы.

Соревнование посвятили актуальным проблемам Мирового океана. Победители отправятся на всероссийский этап во Владивосток.