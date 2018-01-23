Тюменские онкологи имплантировали в тело пациента радиоактивный йод

Тюменские врачи первые в России произвели имплантацию радиоактивного йода в рецидивную опухоль семенных пузырьков. Операцию провели руководитель радиотерапевтической службы "Медицинский город" Василий Ощепков и уролог-онколог петербургской клинической больницы № 122 имени Соколова Виктор Горелов.

Пациент - молодой мужчина, ранее излечившийся от рака прямой кишки. У него появился рецидив в области семенных пузырьков: врачи решили радикально избавляться от новообразования при помощи брахитерапии. Операция прошла под контролем компьютерного томографа с использованием специального стереотаксического оборудования. Пациенту дали обезболивающее, далее с помощью специальных тонких игл ввели зернышки радиоактивного йода прямо в опухоль. Около года они будут воздействовать на новообразование, убивая раковые клетки, а после распада источника останутся в виде безопасных для организма пустых капсул.

"Это уникальная операция, которая позволяет с точностью до миллиметра производить манипуляции на разных органах. При этом нагрузка на близлежащие органы минимизирована, но сама опухоль получает дозы куда выше, чем при традиционном дистанционном облучении", - пояснил Василий Ощепков.

ПО словам врача, имплантация радиоактивных источников перспективна и для вмешательств на других органах с разными видами опухолей, поэтому очень важно способствовать развитию этой методики. Для этого будет продолжено сотрудничество с кафедрой онкологии с курсом урологии ТюмГМУ и привлечено как можно больше специалистов.

"Меня порадовало то, что на операции присутствовало много молодых докторов, которые с интересом наблюдали за процессом и задавали вопросы. Я вижу в этом большие перспективы дальнейшего развития методики, как в условиях "Медицинского города", так и в России в целом", - прокомментировал Василий Николаевич.