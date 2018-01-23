"ИльичЪ" зовет тюменцев в баню

Сильные морозы, пришедшие в Тюмень, можно скрасить посещением банно-помывочного комбината "ИльичЪ" в уникальном ресторанно-гостничном комплексе "Дом Пионеров".

"ИльичЪ" - это комфортабельный трехэтажный дом с обеденной зоной, спальными комнатами, комнатами отдыха, сауной, бильярдом, а также дизайнерской и удивительно домашней обстановкой. Настоящий сибирский мороз, который задержится в Тюмени почти на неделю, позволит в полной мере почувствовать всю прелесть банных посиделок в кругу семьи и друзей.

Банно-помывочный комбинат является частью уникального ресторанно-гостиничного комплекса "Дом Пионеров", который расположен под Тюменью в окружении соснового леса. Здесь гости имеют возможность не только насладиться живописной природой и комфортно отдохнуть, но и познакомиться с уникальной коллекцией экспонатов времен Советского Союза. Дух той эпохи чувствуется здесь во всем – от парка скульптур до мелочей в интерьере.

Гостей ждут по адресу: Тюмень, 27 км. Ялуторовского тракта, стр.1/1. Подробности можно узнать на сайте http://www.dompionerov.su/ или по телефону (3452) 21-88-99.