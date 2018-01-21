В Тюмени выберут лучшего педагога

Городской этап конкурса профессионального мастерства "Педагог года - 2018" стартовал в Тюмени. Заявки на участие подали уже около 60 человек по трем номинациям: "Учитель года", "Воспитатель года" и "Педагог - психолог года".

В рамках конкурса педагоги предоставляют на суд компетентному жюри авторское эссе и методическое портфолио. Как рассказала методист информационно-методического центра, победитель конкурса "Воспитатель года - 2008" Антонина Сидорова, в числе самых сложных конкурсных испытаний - проведение открытого урока.

"По условиям конкурса образовательная деятельность проводится с незнакомыми для участника детьми. За короткий период необходимо установить доверительные отношения и заинтересовать каждого ребенка", - поделилась она.

По словам Антонины Сидоровой, участие в конкурсе – это огромный труд и большая ответственность, но в то же время участники получают богатый профессиональный опыт, заряжаются новыми творческими идеями, знакомятся с интересными людьми. Так, для педагогов проводятся различные семинары и мастер-классы, секретами успеха делятся победители и призеры прошлых лет.



Как сообщили в департаменте образования администрации Тюмени, конкурсные испытания для победителей заочного тура, набравших наибольшее количество баллов, начнутся 12 февраля. Участникам предстоит продемонстрировать свой профессиональный опыт, умение взаимодействовать с коллегами и родительской общественностью, а также педагогическое мастерство с учащимися школ и воспитанниками детских садов. Прием заявок и конкурсных материалов продлится до 26 января, пишет "Мегатюмень".

