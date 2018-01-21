В тюменских больницах организуют семь избирательных участков

В период избирательной кампании по выборам президента в медицинских учреждениях Тюменской области будет организовано семь избирательных участков: один в Тобольске и шесть в областном центре, пишет "Тюменская линия".

Кроме того, на заседании Избирательной комиссии Тюменской области было принято решение организовать два избирательных участка в следственных изоляторах, по одному в Заводоуковске и Тюмени.

Так же на заседании избирательной комиссии был утвержден график приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента. Так, территориальные избирательные комиссии Тюменской области будут принимать заявления от граждан с 31 января по 12 марта 2018 года, в рабочие дни, с 16 до 20 часов, в выходные и праздничные дни - с 10 до 14 часов, а участковые избирательные комиссии проводят такую работу с 25 февраля по 17 марта 2018 года, в рабочие дни, с 16 до 20 часов, в выходные и праздничные дни - с 10 до 14 часов.