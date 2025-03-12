Пострадавшие от пожара "Городские парильни" планируют возобновить работу в мае

Пожар на 800 "квадратах" в банном комплексе "Городские парильни" в Тюмени произошел 4 марта, сообщалось, что от огня пострадали крыша и третий этаж, теперь в компании зявили, что намерены в максимально сжатые сроки возобновить функционирование комплекса и провести в нем косметический ремонт.

"Мы планируем открытие комплекса в середине мая - семейный разряд. В июне будут открыты мужской и женский залы высшего разряда. Информируем владельцев сертификатов о том, что срок действия всех сертификатов продлен бессрочно (кроме пригласительных). ... Посещение комплекса до завершения работ невозможно", - указано в соцсетях компании.