Студенты ТюмГУ отмечены на всероссийском конкурсе исследователей Арктики

Исследовательские работы студентов Тюменского государственного университета оказались одними из лучших на конкурсе по арктической тематике среди организаций-участников Национального арктического научно-образовательного консорциума, пишет "Вслyх.ру".

Студент третьего курса Института наук о Земле Фарид Сулкарнаев с работой "Влияние пирогенного фактора на состояние почв криолитозоны (на примере Пур-Тазовского северного района)" завоевал второе место на секции "Окружающая среда, экология и биоразнообразие Арктики". Напомним, что в 2017 году Фарид стал именным стипендиатом международной компании Cargill, а также был участником международной экспедиции в Субарктику, организованной ТюмГУ совместно с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и Вестфальским университетом им. Вильгельма (г. Мюнстер, Германия).

Магистрант первого курса Института биологии Виктория Карцева также заняла второе место, выступив на секции "Здоровье человека в Арктике". Темой ее работы стал "Вклад полярного (белково-жирового) и европейского (углеводного) типа питания в адаптивные и дизадаптивные изменения организма представителей коренных народов Ямала".

Помимо дипломов победителей студенты вуза получат денежные призы.