На Тобольской судоверфи построили второй сухогруз для проекта "Северный морской путь"

Сухогруз "Яр-Сале" спустят на воду в Тобольске 7 июля, баржа простроена на Тобольском судостроительном судоремонтном заводе и будет участвовать в федеральном проекте "Северный морской путь", сообщает информационный центр правительства ТО.

"Яр-Сале" при весе металлоконструкций в 1 тысячу тонн обладает грузоподъемностью в 5 тысяч тонн, судно будет курсировать из речного порта в городе Лабытнанги до причалов на Арктическом побережье.

Это второе масштабное "детище" судоверфи. Первый сухогруз с именем "Салехард" и такой же грузоподъемностью спущен на воду в сентябре 2021 года. Известно, что его длина составила 108 метров, ширина 18 метров и высота 4,5 метра. Тогда же отмечалось, что это самый большой сухогруз, построенный в Западной Сибири.