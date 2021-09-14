В Тобольске спустили на воду сухогруз "Салехард"

Фото - https://www.instagram.com/afanasev_mv

Тобольский судоремонтный судостроительный завод 14 сентября в поселке Сумкино спустил на воду новое судно–баржу класса река-море грузоподъемностью 5 тысяч тонн, сообщает Оперштаб.

Судну длиной 108 метров, шириной 18 метров и высотой 4,5 метра дали имя "Салехард".

"Поздравляю Тобольский судоремонтный судостроительный завод со спуском на воду построенного им несамоходного сухогрузного судна "Салехард". Это первое крупное судно, построенное в Обь-Иртышском бассейне. Судно "Салехард" будет участвовать в федеральном проекте "Северный морской путь"", - сообщил в Instagram глава города Максим Афанасьев.