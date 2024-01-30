Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики оценил строительство крупнейшего на Ямале микрорайона

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО

В микрорайоне Обдорский, куда переедут около 5 тысяч семей, сейчас возводится 31 дом, первые из них заселят уже в этом году, ход строительства оценили прибывший в Салехард м инистр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

В пресс-слжубе губернатора отмечают, что большинство квартир в Обдорском предназначены для переселения северян из аварийного жилфонда, на первых этажах домов будут коммерческие помещения, в том числе аптеки, кафе, небольшие спортзалы. Новая школа на 1 275 ребят готова на треть. Возведены все четыре этажа здания. Сейчас строители обустраивают кровлю, выводят внутренние стены и монтируют оконные блоки. В планах – строительство третьего ямальского кванториума, первые два уже возводят в Ноябрьске и Новом Уренгое.

В Обдорском уже работают два детских сада – "Северное сияние" и "Мамонтенок". Планируется строительство еще одного. В сентябре прошлого года открылась школа на 800 мест. Название улиц в новом микрорайоне предлагали и выбирали жители.

Министр осмотрел и новый собор в окружной столице. Это одно из самых высоких сооружений в регионе. В соборе расположены два храма – нижний и верхний. В нижнем все строительные работы завершены: установлен иконостас, обустроена крестильня с пеленальными столами для детей и раздевалками для женщин и мужчин. Первая служба там прошла в Рождество. В верхнем храме работы продолжаются. Сейчас рабочие занимаются благоукрашением стен и устанавливают мраморный иконостас. Продолжаются внутренние отделочные работы и в других зданиях комплекса.

Отметим, в декабре 2023 года правительство России утвердило перечень опорных населенных пунктов в Арктической зоне РФ, которые станут базой для реализации экономических и инфраструктурных проектов. В число 16 агломераций вошли Новый Уренгой, Салехард-Лабытнанги и Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ).