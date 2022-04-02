Тюменские ученые заботятся об Арктике и развивают нейросети

В рамках собрания Сибирского отделения РАН, состоявшегося в конце марта 2022 года, академик Валентин Пармон выделил работу научного коллектива института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ. Было отмечено два проекта. "Тюменская область сегодня" узнала подробности.

Первый проект носит название "Биоморфный нейропроцессор на основе наноразмерного комбинированного мемристорно-диодного кроссбара". Прежде уже существовали нейропроцессоры на простых нейронах, которые предназначались для работы компьютерного зрения и систем со слабым ИИ. Однако лабораторный образец аппаратной импульсной нейросети от тюменских ученых умеет отождествлять поступление неизвестной информации с созданием новых ассоциаций. При совершенствовании нейросети он учится понимать эту информацию и закономерно переходит от слабого к сильному ИИ.

Результаты разработки защищены патентом и опубликованы в прошлом году. В настоящее время ведется проектирование прототипа процессора с целью его последующего изготовления на заводе. Добавим, что руководит проектом профессор Сергей Удовиченко.

Второе исследование, отмеченное в рамках заседания СО РАН, является совместным с институтом криосферы Земли СО РАН и касается трендов изменения криолитозоны (мерзлой зоны земной коры) в Карском регионе.

– В рамках исследования стало известно, что температура пород на севере Западной Сибири в период с 2016 по 2021 годы увеличилась на 0,5-0,6 оС, а средняя глубина сезонного протаивания это же время мониторинга было охарактеризовано разнонаправленными трендами от +5 до -8 см на севере и от +1- до +13 см на юге, – прокомментировали в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Там же пояснили, что выявление закономерностей таких опасных рельефообразующих процессов имеет весомое значение для сохранения инфраструктуры российских регионов, чья территория лежит в арктической зоне. Научный руководитель исследования – Владимир Мельников.