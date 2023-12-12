Артюхов рассказал Путину, как Ямал будет развивать опорные города Арктической зоны

Правительство РФ в перечень опорных городов Арктической зоны внесло 16 агломераций, три из них находятся на территории Ямала: агломерация Салехарда и Лабытнанги, Новый Уренгой и Ноябрьск. О том, как они будут развиваться губернатор округа Дмитрий Артюхов доложил на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ, которое провел президент.

"Арктическая зона имеет для нас особое, стратегическое значение, это регион с колоссальными экономическими возможностями. С ним мы во многом связываем укрепление энергетического потенциала нашей страны, расширение логистических возможностей, обеспечение национальной безопасности и обороны. И потому дальнейшее комплексное освоение и обустройство этих территорий является для нас неоспоримым приоритетом", – отметил Владимир Путин.

Дмитрий Артюхов сообщил, что правительство Ямала уже приступило к разработке комплексных мастер-планов. Они будут основаны на стратегических планах развития городов, мнении горожан, а также включат в себя конкретные проекты по реконструкции и созданию новых социальных объектов:

Акцент в мастер-планах делаем на развитии транспортной инфраструктуры. В феврале этого году в Новом Уренгое мы запустили новый терминал аэропорта – первый в стране, построенный по концессии. Буквально две недели назад закончился конкурс на концессию в Салехарде. Распространяем опыт государственно-частного партнерства на следующий опорный центр в Арктике. В 2027 году откроем новый терминал.

Губернатор Ямала отметил важность проекта Северный Широтный ход для развития опорных городов. Все основные участки проекта получили положительное заключение Главэкспертизы. "Ведем работу с правительством РФ, двигаемся, чтобы перейти к фактической реализации проекта", – сказал Дмитрий Артюхов.

Также глава региона рассказал о строительстве Арктической научно-исследовательской станции "Снежинка", которую планируется включить в мастер-план агломерации Лабытнанги-Салехард. Проект реализуется совместно с Московским физико-техническим институтом. Проектирование будущей станции завершено, проект также получил положительное заключение. Это будет крупнейший комплекс, который не имеет аналогов в мире. "Снежинка" интегрирует в себе сразу три крупные задачи: развитие "зеленой" водородной энергетики, прикладные научные исследования и образовательные программы для молодежи.

Дмитрий Артюхов поддержал глав других регионов Арктической зоны в вопросах совершенствования механизма Арктической ипотеки:

Мы сейчас не можем дополнить ее нашими региональными мерами поддержки. Это позволило бы охватить большее число жителей. Процентная ставка в 2% – огромное подспорье для улучшения жилищных условий, северяне такую поддержку очень ждут.

Губернатор рассказал, что подготовка к 50-летию газовой столицы идет совместно с ключевыми нефтегазовыми компаниями, – это Газпром, НОВАТЭК, Транснефть, Роснефть. Их руководители лично включены в процесс.

"По социальной сфере Нового Уренгоя сделаем большой шаг вперед: откроем новые учреждения образования, здравоохранения, спорта и культуры. Наша газовая столица значительно поменяется к юбилею", – сказал глава региона.