Музейный комплекс в Тюмени оценили эксперты мирового уровня

Музейный комплекс имени Ивана Словцова оснащен необходимыми системами безопасности, также здесь оборудована одна из лучших в России система поддержания климата, которая позволяет соблюдать температурный режим, необходимый для хранения уникальных экспонатов. К таким выводам пришли эксперты Российского комитета международного совета музеев, сообщает "Тюменская линия".

В декабре 2017 года в Тюмень приезжала экспертная группа, которая оценила новый музейный комплекс, особое внимание было уделено фондохранилищу. Сейчас оно занимает 9 тыс. 100 кв. м. Для коллекций изобразительного искусства выделено около 1 тыс. 280 кв. м. По итогам проверки в региональный департамент культуры было направлено заключение комиссии. Основные пункты озвучил на брифинге директор департамента культуры Тюменской области Виктор Новакаускас 18 января.

"Что касается климат-контроля в музее, то мы лидеры в России. У нас есть возможность индивидуально в каждом помещении регулировать температуру. Эксперты особо отметили, что они увидели все новейшие технологии. Перемещение коллекций в новое здание музейного комплекса позволило обеспечить достойные условия для экспонирования и хранения музейных предметов", - отметил он.

Напомним, что все здания музея им. И.Я. Словцова оборудованы пожарной сигнализацией, автоматической системой пожаротушения, охранной сигнализацией, системой видеонаблюдения. Максимальные меры безопасности по сохранению уникальных экспонатов удалось совместить с открытостью коллекций для тюменцев. Политика гостеприимства, готовность к новым идеям и интерактивность позволит привлечь туристов и заинтересовать местных жителей. Именно в этом музейном комплексе каждый увидит то, что ему интересно.

Как рассказала генеральный директор ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение" Светлана Сидорова, будущее в музейном деле за внедрением современных технологий.