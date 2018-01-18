Тюменцы могут присоединиться к подсчету зимующих уток

Традиционная акция "Серая шейка" пройдет в Тюмени и ее окрестностях 20 и 21 января. Тюменское отделение Союза охраны птиц России приглашает всех желающих поучаствовать в учете водоплавающих птиц.

Большая их часть осенью отправляется на зимовку в Западную и Южную Европу, Китай, Юго-Восточную Азию. Утки покидают наши края не столько из-за холода, сколько из-за замерзания водоемов — это лишает их мест кормежки. Однако в городах в местах сброса теплых вод ТЭЦ и других предприятий остаются открытые водоемы, на которых зимой собираются водоплавающие. Союз охраны птиц России ежегодно проводит их среднезимний учет, чтобы выяснить, насколько важны для птиц подобные "холодные зимовки", какие виды и в каком количестве зимуют здесь.

Специалисты ТюмГУ планируют исследовать ручей в Гилёвской роще, водоемы в районе ТЭЦ-1 и деревни Зайково. Однако орнитологи знают не обо всех местах зимних скоплений уток. Все желающие могут внести свой вклад в учет "серых шеек". Наблюдения и подсчеты необходимо направлять в официальную группу Тюменского отделения Союза охраны птиц России с указанием места, времени, числа особей и состояния водоема. Желательно сопроводить сообщение фото и схемой маршрута, а также оставить свои контакты для связи.

Организаторы отмечают, что в рамках акции состоится конкурс на лучшее "Утиное фото". Автор самой интересной фотографии получит в подарок календарь на 2018 год "Птицы лесостепи Тюменской области".