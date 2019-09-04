Тюменцев призывают подкормить белок в Гилёвской роще

В Тюмени посетителям лесопарка "Гилёвская роща" советуют подкладывать в кормушки для белок подходящие им лакомства. Сотрудники МКУ "ЛесПаркХоз", обслуживающие лесопарк, надеются, что благодаря совместной заботе популяция белок в парке увеличится.
Около трех месяцев назад в "Гилевской роще" развесили домики и кормушки для белок. Животные уже облюбовали их, что очень важно перед наступающей зимой. Белки смогут лучше перенести морозы и голодное зимнее время.
Подкармливать белок специалисты рекомендуют нежареными семечками, ореховой смесью, в которую входят фундук, грецкие и кедровые орехи и немного несоленого арахиса, сушеными фруктами и ягодами, грибами.
Категорически запрещается кормить белок солеными, копчеными, слишком сладкими продуктами, чипсами, соленым арахисом, сухариками с ароматическими добавками, соленой рыбкой, крекером, жареными продуктами, включая семена подсолнечника и арахиса, экзотическими фруктами и орехами.
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