В Тюмени запущена первая открытая региональная сеть интернета вещей

В конце 2017 года в Тюмени появилась первая открытая региональная сеть интернета вещей. Она включает в себя пять установленных базовых станций с радиусом действия до 15 км, покрывающим центральную часть города, а также мобильные базовые станции с радиусом действия до 2 км.

Проект реализуется Центром интеллектуальных систем Тюменского индустриального университета. Одна часть станций находится при инжиниринговом технологическом коворкинге ТИУ (ул. Мельникайте, 72), другая — на объектах, где идет опытно-промышленная эксплуатация прототипов инновационных решений вуза.

Сеть работает на основе энергоэффективного сетевого протокола LoRaWAN (Long Range Wide Area Networks). Коллективом Центра интеллектуальных систем ТИУ к настоящему времени разработан базовый функционал сети интернета вещей, облегчающий энтузиастам знакомство с основными принципами и спецификой LoRaWAN. Центром реализована испытательная лаборатория, дающая возможность протестировать и доработать в реальных условиях новые технологии и устройства без масштабных инвестиций в инфраструктуру и специалистов.

По словам руководителя Центра интеллектуальных систем ТИУ Василия Смоленцева, доступ в региональную сеть интернета вещей дает возможность создавать решения и системы, которые позволят комплексно считать и анализировать потребляемые ресурсы, а также оптимизировать их потребление.

"В сфере ЖКХ для этого нужно подключить в сеть конечные устройства и в личном кабинете следить за тем, сколько, на что и когда вы тратите. Полностью удовлетворяющих наши потребности сервисов обработки данных пока нет, мы изучаем опыт других инноваторов и формируем собственные решения", — говорит он.

Форма зависит от масштаба — если это один дом, то сервис может работать с таблицей Excel, если речь идет о целом городе или регионе, где десятки миллионов датчиков беспрерывно передают информацию, то это уже аналитика больших данных.

Сейчас в сети интернета вещей ТИУ уже десятки подключенных конечных устройств и систем. Большая часть пользователей пока — студенты опорного вуза, заинтересованные в направлении IoT. В инжиниринговом технологическом коворкинге вуза для них создана удобная площадка на 120 посадочных мест, которая позволяет объединяться в проектные группы и работать над собственной идеей или реальной задачей от производственного партнера.

Как уточнили в пресс-службе вуза, доступ в сеть — свободный. Единственное требование — пройти регистрацию и предоставить информацию о проекте, чтобы специалисты могли видеть, какие проекты реализуются с использованием сети на территории региона, регулировать нагрузочную способность сети и совершенствовать каналы передачи данных. В планах — расширение сети базовых станций в городах присутствия Тюменского индустриального университета.

Создание первой открытой региональной сети интернета вещей — один из этапов реализации стратегического проекта ТИУ Smart City.