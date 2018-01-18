Соболь Феликс будет приносить удачу на тюменском этапе кубка мира по биатлону

На заключительном этапе кубка мира по биатлону в Тюмени местные любители зимних видов спорта встретятся с уже знакомым персонажем — соболем Феликсом.

Каждый город, который принимает этап кубка мира в этом виде спорта, имеет свой талисман. У кого-то это лис, у кого-то медвежонок. В Тюмени маскотом стал соболь Феликс. Впервые он появился перед болельщиками в 2014 году на международных соревнованиях по биатлону "Приз губернатора Тюменской области". В этом же году он был талисманом чемпионата мира по летнему биатлону, позже отметился на чемпионате Европы по биатлону и Гонке чемпионов.

"Соболь — давний символ нашего региона, его изображения украшают герб области. Именно поэтому в качестве талисмана тюменского биатлона было решено выбрать этого зверька, а не другого. Придумали имя со смыслом — Феликс. В переводе с латинского оно означает "счастливый", "везунчик", "преуспевающий". Он будет приносить удачу на соревнованиях", — рассказывают в ЦСП72.

Напомним, что тюменский этап кубка мира по биатлону пройдет в "Жемчужине Сибири" с 22 по 25 марта 2018 года.