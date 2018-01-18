На Туре к Крещению обустроили четыре купели

На льду реки Туры в Заречном парке почти все готово к празднованию Крещения Господня. Площадку 17 января осмотрели представители полиции, МЧС, структурных подразделений администрации города Тюмени, Тюменского благочиния Тобольско-Тюменской митрополии и общественного движения "Сибирь Православная".

Для желающих окунуться в ледяную воду поставлено 14 палаток для переодевания, на реке выпилены две иордани, обустраиваются четыре купели. Сотрудники ТООД "Сибирь Православная" расчистили стоянку для транспорта, сделали часовню и украсили территорию сосенками. В праздник здесь будет организовано дежурство бригады скорой помощи и спасателей.

18 января 2018 года в 11 часов священнослужители и православные жители города совершат крестный ход от Знаменского кафедрального собора к месту освящения воды, его возглавит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. В 12 часов начнется чин Великого освящения воды, после чего каждый желающий сможет окунуться в крещенские купели и набрать воды. Купания будут проходить с 12:30 до 24:00 18 января и с 12 до 24 часов 19 января.

Осмотрев площадку, заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов отметил, что все идет по плану. "У нас всегда первая задача – организовать все мероприятия в максимально привычном для горожан режиме, и этот год не станет исключением. На сегодня все мероприятия находятся в завершающей стадии. Конечно, самый важный момент – организовать безопасность, освещение, транспортное обслуживание, палатки для торговли. Сегодня эти мероприятия скоординированы. Толщина льда безопасна, она составляет от 45 до 52 см. Для безопасности и удобства пребывания горожан на льду во время наплыва людей будет организован пропускной режим", – сообщил Перевалов.

Тюменцы и гости города смогут проехать на парковку Заречного парка, где оборудовано 750 машино-мест, с улицы Щербакова от светофорного объекта. Выезд транспорта будет осуществляться через улицу Астраханскую. Водители смогут сориентироваться по установленным указателям движения. За автомобильным движением будут наблюдать сотрудники дорожно-патрульной службы Управления ГИБДД. Охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечат наряды полиции, безопасность граждан на льду и пожарную безопасность – сотрудники ГУ МЧС РФ по Тюменской области, сообщили в администрации города.