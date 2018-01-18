Приедут ли в Тюмень ведущие телепрограммы "Орел и решка"?

Тюмень уступает Альметьевску в борьбе за право принять ведущих известного телешоу "Орел и решка". В рейтинге народного голосования среди российских городов, которое проходит на сайте телеканала "Пятница", город со 154-тысячным населением набрал уже 13 509 голосов, у Тюмени, в которой жителей почти в пять раз больше, пока только 10 848. Тройку лидеров замыкает Норильск с 10 161 голосом.

Ведущие популярной программы о путешествиях в этот раз экзотические зарубежные города предпочтут российским. Какие из них войдут в список посещений, россияне выбирают сами. Будет ли Тюмень в их числе - зависит от нашей активности.

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