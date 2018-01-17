Тюменцев ждут на открытых лекциях по проблемам здорового питания

10:40 17 января 2018
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17 и 19 января в Тюменской областной научной библиотеке состоятся лекции из  цикла "Проблемы здорового питания" в рамках культурно-просветительского проекта "Открытый лекторий". Начало в 14.30.

На лекциях будут профессионально освещены следующие  вопросы: химический состав основных продуктов питания и лекарственных растений, их влияние на здоровье человека; роль макро- и микронутриентов и эссенциальных веществ на метаболические процессы.

Лекции читает доцент кафедры общей биологии ТАУ Северного Зауралья Елена Фадеева. Сегодня она расскажет об основах здорового питания, а 19 января о биологически активных веществах в питании.

Вход свободный. Место встречи: литературно-музыкальная гостиная на третьем этаже ТОНБ.

Теги: биология , здоровье , лекция , питание
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