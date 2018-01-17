Тюменцев ждут на открытых лекциях по проблемам здорового питания

17 и 19 января в Тюменской областной научной библиотеке состоятся лекции из цикла "Проблемы здорового питания" в рамках культурно-просветительского проекта "Открытый лекторий". Начало в 14.30.
На лекциях будут профессионально освещены следующие вопросы: химический состав основных продуктов питания и лекарственных растений, их влияние на здоровье человека; роль макро- и микронутриентов и эссенциальных веществ на метаболические процессы.
Лекции читает доцент кафедры общей биологии ТАУ Северного Зауралья Елена Фадеева. Сегодня она расскажет об основах здорового питания, а 19 января о биологически активных веществах в питании.
Вход свободный. Место встречи: литературно-музыкальная гостиная на третьем этаже ТОНБ.
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