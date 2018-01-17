Тюменцы увидят выступления лучших танцоров на турнире мировой серии WDSF Open 2018

Федерация танцевального спорта Тюменской области

Турнир мировой серии по танцевальному спорту WDSF Open Standard & Latin 2018 на кубок губернатора Тюменской области состоится в Тюмени 27 и 28 января.

Ожидаются пары из Голландии, Венгрии, Португалии, Дании, Сербии и со всех уголков России. Престижная международная судейская коллегия WDSF также будет представлена перечисленными странами и дополнена судьями из Германии и Ирландии. Музыкальная программа все дни турнира будет в руках звукорежиссера из Италии Federico Costanzi.

Танцевальный спорт, пожалуй, самый зрелищный и изящный вид спорта. 28 января зрители увидят европейскую программу, а 29 января — латиноамериканскую. Вечерние выступления от лучших танцоров турнира мировой серии WDSF Open 2018 начнутся в 19 часов. В программе будут танцевальные номера от специальных гостей — формэйшн "Вера" с новой латиноамериканской программой.

Ознакомиться с программой турнира, билетной программой и планом зала можно на официальном сайте кубка. Билеты в кассах СК "Центральный", тел.: (3452) 463-468.

Организаторы: World Dance Sport Federation, министерство спорта Российской Федерации, ФБГУВО "Тюменский Институт Культуры", кафедра спортивного и эстрадного танца, Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, Федерация танцевального спорта Тюменской области. Официальные спонсоры: группа компаний "Новый поток — Антипинский НПЗ", строительная компания "Сибстройсервис", торговый дом "Пассаж-fashion".