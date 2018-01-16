ФЦН Тюмени принял участие в международной онлайн-конференции

Специалисты Федерального центра нейрохирургии Тюмени стали участниками международной онлайн-конференции "Neurosurgical super Sunday".

В течение более трех часов 14 января специалисты из США, Финляндии, Ирака, Непала, Югославии и России в режиме видеосвязи обсуждали развитие технологий нейрохирургии и делились накопленным опытом. Модератором встречи стал создатель проекта "Neurosurgical.TV", направленного на развитие нейрохирургии, Джон Беннет.

В качестве одного из спикеров выступил главный врач ФЦН, профессор Альберт Суфианов с докладом на английском языке о работе учреждения. Он рассказал о медицинских технологиях, применяемых в центре, научной и образовательной деятельности кафедры нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова на базе ФЦН, а также рассмотрел некоторые клинические случаи. Зарубежные коллеги смогли задать все интересующие вопросы по организации работы тюменского центра нейрохирургии. Особенно участников интересовали технологические возможности учреждения.