В Большой Тюмени зарегистрированы 734 СМИ

По состоянию на 1 января 2018, года на территории Тюменской области зарегистрировано в установленном законодательством порядке и состоит в общероссийском реестре 332 средства массовой информации, 273 СМИ насчитывается в Югре и 129 - на Ямале. Такие данные опубликовало на днях Управление Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО – Югре и ЯНАО.

В декабре 2017 года зарегистрированы или перерегистрированы девять СМИ: радиоканалы "Альянс", "Русское радио в Лангепасе", "Ракурс", газеты "Наша Газета Тюмень", "ИнформВест", "Слово Нефтяника" и т.д. В этом же месяце из единого общероссийского реестра средств массовой информации исключено десять СМИ: судьбой семи распорядились сами учредители, а три "приказали долго жить" по решению суда.