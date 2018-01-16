В Роспотребнадзоре собрали самые частые жалобы тюменцев по поводу перевозок в такси

В Тюменской области подвели итоги работы горячей линии, посвященной правам потребителей при пользовании услугами такси. Проконсультироваться на эту тему тюменцы могли у специалистов управления Роспотребнадзора по Тюменской области и Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области.

Как рассказали в учреждении, чаще всего к ним обращались по следующим вопросам: запрет перевозки багажа в салоне, ожидание такси дольше озвученного времени, отсутствие в салоне детского кресла, отказ водителя в перевозке потребителя с крупногабаритным грузом, отсутствие ремня безопасности или опознавательных знаков автомобиля — фонаря желтого цвета.

Жаловались тюменцы и на более частные случаи: отказ в перевозке животных, например собаки маленького размера без намордника, отказ водителя в перевозке пассажира, находящегося якобы в состоянии алкогольного опьянения, отказ водителя доехать до назначенного места (высадил за 100 метров), причинение вреда здоровью при оказании транспортных услуг.

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области отметили, что всем потребителям, обратившимся за консультацией как по телефону, так и на личном приеме, даны разъяснения, в том числе о возможности судебной защиты. Ознакомиться с правилами перевозки пассажиров и багажа легковым такси можно ознакомиться здесь.