Объявлен прием заявок на конкурс "Мисс Тюмень 2018"

Фото: Александр Шалаев

Организаторы ежегодного конкурса красоты "Мисс Тюмень" объявили о начале приема заявок на участие среди девушек Тюмени и области. Кастинг пройдет в апреле, финал – летом.

Принять участие в бесплатном конкурсе могут девушки от 16 до 30 лет с ростов выше 160 см. Претендентка на звание самой красивой девушки региона также должна обладать выразительной привлекательной внешностью.

Уже в первую неделю кастинга для участниц пройдет специальный мастер-класс по дефиле от приглашенной модели мирового уровня. Финал конкурса намечен 20 июня 2018 года. Победительница получит возможность выйти на всероссийские и международные конкурсы, а также получить контракт с известным модельным агентством, пишет "Тюменская область сегодня".

Заполнить анкету для подачи заявки можно в официальной группе конкурса в социальных сетях.