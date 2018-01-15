Объявлен прием заявок на конкурс "Мисс Тюмень 2018"

Организаторы ежегодного конкурса красоты "Мисс Тюмень" объявили о начале приема заявок на участие среди девушек Тюмени и области. Кастинг пройдет в апреле, финал – летом.
Принять участие в бесплатном конкурсе могут девушки от 16 до 30 лет с ростов выше 160 см. Претендентка на звание самой красивой девушки региона также должна обладать выразительной привлекательной внешностью.
Уже в первую неделю кастинга для участниц пройдет специальный мастер-класс по дефиле от приглашенной модели мирового уровня. Финал конкурса намечен 20 июня 2018 года. Победительница получит возможность выйти на всероссийские и международные конкурсы, а также получить контракт с известным модельным агентством, пишет "Тюменская область сегодня".
Заполнить анкету для подачи заявки можно в официальной группе конкурса в социальных сетях.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru