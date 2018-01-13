Патриотический форум в Тобольске посвятили подвигу героям-пехотинцам

Областной военно-исторический форум проходит 12-13 января в Тобольске. Мероприятие посвящено верности и доблести в служении Отечеству на примере истории Тобольского 38-го пехотного полка.



Как рассказали в пресс-службе губернатора Тюменской области, в форуме принимают участие специализированные классы добровольной подготовки к военной службе Тюменской области, у которых хранятся копии Боевого знамени 38 Тобольского пехотного полка.



В октябре прошлого года, во время празднования 20-летия ОДЮЦ "Аванпост", копии этого знамени были торжественно переданы на хранение специализированным классам, занявшим первое место в профильных сменах ОСОЛ “Ратники”.



В рамках форума пройдет конкурс проектов. Также юные ратники посетят музей 38 Тобольского пехотного полка, примут участие в молебне, который пройдет в Софийском соборе Тобольского Кремля о всех воинах, возложат цветы и гирлянды к памятнику “Защитникам Отечества во все времена”.

