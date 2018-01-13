Тюменские мастерицы увековечат память о меценате Чукмалдине в ковре

Ковер Николая Чукмалдина в этом году соткут известные мастерицы, продолжающие старинные традиции ковроткачества в тюменском селе Кулаково, на родине мецената, сообщает "AиФ – Зaпадная Cибирь".



Напомним, Николай Мартемьянович Чукмалдин, русский купец, писатель, общественный деятель, просветитель, меценат, оставил в родном селе большую память о себе. С годами его имя становится здесь все популярнее.



В Кулаково он построил каменное училище, каменную Николаевскую церковь, общественный банк, хлебный магазин. Помогал тюменским культурным учреждениям: Александровскому реальному училищу, Обществу попечения об учащихся. Поддерживал художника Ивана Калганова, которому помог переехать в Тюмень, а затем в Москву. Чукмалдин основал музей при реальном училище, купив коллекцию Ивана Словцова (этот музей впоследствии стал основой Тюменского областного краеведческого музея).

В селе купец создал фабрику-школу коврового производства, вот почему через много лет его имя решили увековечить современные ткачихи. За дело взялись знатные мастерицы во главе с Людмилой Шатохиной, ее поддержали местные знатоки истории и работники культуры.

В день празднования Рождества, когда в клубе собрались сотни зрителей, готовых любоваться работами ткачих, а дети потянулись к прялкам и станку, мастерицы решили: ковер Чукмалдина должен стать плодом общего труда. То есть в его создании смогут поучаствовать все желающие. Ткачихи возьмут на себя контроль за красотой рисунка, правильностью форм. А перед этим напрядут пряжу и нарежут жички, необходимые для работы. И все это будет сделано из местных материалов.

Ковер обещают изготовить к декабрю. Как раз к 95-летию района. Так что Николай Чукмалдин в очередной раз напомнит о себе землякам – через дар и дело, которому он отдал часть своей большой души.