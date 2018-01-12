"Короб тепла" из варежек и шарфов соберут в Тюмени

20 января на парадном крыльце Музейного комплекса имени Словцова (ул. Советская, 63) будет проходить сбор изготовленных своими руками изделий из шерсти: шарфов, варежек, шапок, носков, которые передадут ветеранам войны и труда. Присоединиться к акции и положить в "Короб тепла" вещь от себя может каждый. Сбор пройдет с 12 до 16 часов. Организаторы отмечают, что в "короб" принимаются только неношеные изделия.

Каждому участнику акции будет вручен жетон для посещения выставки "Работа никогда не завершается" 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства с 50%-й скидкой. Всех обещают угостить чаем с баранками.

С 22 по 28 января "Короба тепла" передадут в Пансионат ветеранов войны и труда.