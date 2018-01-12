Проект "Медиастрана" познакомит тюменских школьников с радиоиндустрией

Третий модуль регионального образовательного проекта "Медиастрана", инициированного тюменским штабом ОНФ, будет посвящен радио и пройдет 12 января. Школьники побывают в радиостудии и встретятся с главным редактором радио "Ребячья республика" 89.2 FM, доцентом кафедры журналистики Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Андреем Ковалевым.

Участники проекта узнают, какие профессии востребованы на радио, какими качествами должен обладать радиоведущий, как работают авторы и редакторы новостей на радио, как программируют эфир и многое другое. Также школьники сами смогут поучаствовать в записи программ.

Музыкальный редактор "Ребячьей республики" Ксения Новикова проведет мастер-класс "Программная политика радиостанции", а звукорежиссер Данил Ганиев расскажет все о радионовостях.

Напомним, что в рамках проекта уже прошли модули "Видео" и "Интернет". Около 200 школьников из разных районов Тюменской области познакомились с опытными журналистами, телеведущими и блогерами, научились создавать спецпроекты для СМИ и монтировать видеоролики.

"Среди главных целей проекта – повышение информированности школьного сообщества по различным актуальным вопросам и обучение школьников правильной работе с информацией: фильтрации источников, информационной безопасности. На занятиях учащиеся получат практические навыки, которые позволят им участвовать в создании и развитии школьных медийных ресурсов. Итоговым мероприятием проекта "Медиастрана" станет фестиваль школьных СМИ региона, который запланирован на весну 2018 года", – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ по Тюменской области, член правления Союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин.

Реализацию тюменских проектов, направленных на развитие образования, привлечение детей к творчеству и спорту, активно поддерживает Центральный штаб ОНФ. Организаторами проекта являются департамент образования и науки Тюменской области, Тюменский областной государственный институт развития регионального образования, Общероссийский народный фронт (ОНФ), Тюменский государственный университет. Участие в проекте бесплатное.