В Тюменской области обозначают опасные для снегоходов участки водоемов

На водоемах Тюменской области сотрудники государственной инспекции по маломерным судам проводят рейды, в ходе которых проверяются места массового выхода людей на лед, ведутся профилактические беседы с рыбаками и выявляются места несанкционированного выезда на лед.

Накануне в ходе очередного рейда сотрудники Тобольского отделения ГИМС и 8-го отряда федеральной противопожарной службы обнаружили подобное место на реке Иртыш.

"Местные жители, подвергая свою жизнь большой опасности, пересекали реку на снегоходах в запрещенном, а самое главное, опасном месте. Сотрудниками МЧС были предприняты меры по предотвращению выездов на лед, вешками и лентой были обозначены опасные для движения снегоходов маршруты", — рассказывают в ГУ МЧС по Тюменской области.

Тоболякам напоминают, что выезд на лед на автотранспорте и снегоходах всегда опасен. Пересекать реку стоит только по официальным переправам, где при соблюдении максимальной допустимой нагрузки на лед вам ничто не угрожает.