Тюменские путешественники отправятся на снегоходах к островам Карского моря

Экспедиция по следам Фритьофа Нансена к островам Карского моря с участием тюменских путешественников стартует 14 февраля, сообщили в Русском географическом обществе. Основная часть группы выдвинется из Тарко-Сале через Самбург и Антипаюту на Сеяху, где к ней присоединятся еще несколько участников.

Затем путешественники отправятся через Гыду на метеостанцию Соп-Каргу, где в группу вольются участники, вышедшие из Норильска.

Как рассказал руководитель экспедиции Игорь Знаменский, в полном составе экспедиция двинется на остров Диксон и далее — на мыс Стерлигова, острова Скотта Гансена, архипелаг Норденшельда, острова Нансена и Тыртова.

Конечная точка экспедиции — острова Фирнлея, открытые Фритьофом Нансеном во время его Норвежской полярной экспедиции. Сегодня эта группа островов, расположенная в 30 км от побережья Карского моря, является частью Красноярского края России, пишет "Вcлух.рy".