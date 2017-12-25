В Тюмени штрафуют нарушающих закон рыбаков и владельцев снегоходов

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам проводят профилактические рейды на замерзших тюменских реках и озерах. Любителям езды на снегоходах и рыбакам напоминают, почему лучше избегать заснеженных и покрытых трещинами участков льда на водоеме и не выходить на ледовый покров реки ночью.

Особую опасность представляет выезд на лед на автомобиле или снегоходе вне разрешенных ледовых переправ. По данным регионального управления МЧС, в декабре этого года уже зафиксирован один случай провала на снегоходе на Туре.

В ходе совместных со спасателями рейдов сотрудники Ростехнадзора проверяют у владельцев снегоходов наличие прав на управление им. За отсутствие какого-либо из документов владельцу снегохода выписывается штраф.

"Штраф от трех тысяч рублей могут получить владельцы снегоходов, устраивающие гонки по замерзшей реке. Основанием для этого является нарушение Водного кодекса РФ. Водитель снегохода, выехавший на реку или озеро, по факту пересекает водоохранную зону, что запрещается делать в границах водоохранных зон.

Штрафы выписывают и рыбакам, которые выезжают на лед прямо на автомобиле.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области