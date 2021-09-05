Тюменские болотоходы закупают в России и за рубежом

Фото «Тюменского завода вездеходной техники»

Тюменская вездеходная техника пользуется спросом не только в России, но пользуются спросом и в странах ближнего зарубежья, в Казахстане, Белоруссии, на Украине и даже в Арабских Эмиратах. За 10 лет с начала производства предприятие выпустило более 150 снегоболотоходов "Беркут 8" и более 600 квадроциклов.

Как рассказал директор "Тюменского завода вездеходной техники" Александр Фролов, он с детства увлекался вездеходной техникой, потом решил построить вездеход для себя, чтобы ездить на рыбалку и охоту. "Мой вездеход сразу ушел в аренду, и я понял, что эта техника востребована и на производстве ее можно заработать. С этого я начал заниматься этим бизнесом", - поделился он.

Клиентами являются не только предприятия нефтегазовой отрасли, геологоразведки и энергетики, но и физические лица. Снегоболотоходы предназначены для самых сложных маршрутов, в том числе водных. Они имеют высокую проходимость в любое время года в условиях полного бездорожья: болота, снежная целина, грунтовые дороги в период распутицы, захламленные лесные размытые берега, любой снежный покров. Помимо производства под заказ, техника предоставляется в аренду с профессиональным экипажем для выполнения различных клиентских задач, пишет ИА "Тюменская линия".

При поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области действующий бизнес по производству машин-снегоболотоходов удалось расширить, создано 120 рабочих мест. Общая производительность нового комплекса составляет около 20 машин, весь процесс организован "под ключ". Особое внимание уделяется оснащению машины электроникой и организации эргономичного и удобного для водителя пространства в кабине. Производство машин ведется под заказ с учетом индивидуальных требований клиента.

"Для меня это и хобби, и бизнес. Я люблю делать хороший продукт, который нравится людям и за что мне благодарны клиенты. В планах продолжать усовершенствование имеющегося модельного ряда до идеального состояния, но и ведем разработки совершенно новых моделей вездеходной техники. Эта техника специфична и для каждого региона есть свои особенности. Где-то нужна шестиколесная техника, где-то восьмиколесная, а где-то проезжает и четырехколесная, кому-то нужна техника с закрытой кабиной, а кому-то с открытой. Мы хотим предоставлять клиентам на одном предприятии весь спектр выпускаемой техники", - подытожил Александр Фролов.