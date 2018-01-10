В Тюмени возьмутся за трансплантацию костного мозга

В Областной клинической больнице №1 подвели итоги работы в 2017 году и наметили планы на нынешний год.

"Многочисленные благодарности от пациентов, их родственников стали свидетельством того, что в уходящем году у специалистов многое получилось. Здравоохранение Тюменской области получило высокую оценку минздрава РФ, — отметил Сергей Ярцев, главный врач ОКБ №1. — В 2018 году у нас много задач, планов и перспектив".

Так, в 2018 году на базе Центра трансплантологии медучреждения, где уже прошли первые операции по трансплантации почки, намерены проводить трансплантацию костного мозга.

В Центре сердца и сосудов ОКБ №1 продолжают оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь и внедрять уникальные методики, редкие даже для России. Это аугментация аортального клапана и мельбурнский метод, транскатетерная имплантация аортального клапана, сочетанные операции. За помощью к врачам ОКБ №1 приезжают даже из других стран.

В Центре диагностики также внедрили новое и редкое оборудование. Клинико-диагностическая и микробиологическая лаборатории продолжают входить в десятку лучших в России.

Центр торакальной хирургии по уровню реконструктивной и видеоторакоскопической торакальной хирургии — ведущий в Уральском федеральном округе. Специалисты регулярно проводят мастер-классы для врачей других клиник.

В составе больницы эффективно работает территориальный Центр медицины катастроф, в котором ежегодно осуществляется более 1000 выездов на территории области.