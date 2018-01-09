В Тюмени кражи и мошенничество совершались чаще других преступлений

13:30 09 января 2018
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В 2017 году на территории Тюменской области зарегистрировано 26452 преступления — на 3,7% меньше, чем в 2016-м.

По сведениям областной прокуратуры, самыми распространенными незаконными деяниями стали кража чужого имущества (8594 случая), мошенничество (3158) и наркопреступления (2478). Большая часть была совершена в Тюмени. При этом в областном центре отмечается снижение уровня преступности на 3,4%.

Для сравнения — в 2006 году в Тюменской области было зарегистрировано 61760 преступлений.

Теги: преступления , статистика
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