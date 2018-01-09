Укомплектованность ФАПов средним медперсоналом в тюменских селах оценивают в 97%

Численность сельского населения Тюменской области составила 503 361 человек, это 34,1% от всего населения региона. Доврачебную первичную медицинскую помощь оказывают 663 сельских фельдшерско-акушерских пункта (ФАПов), общая численность прикрепленного населения составляет 224 101 человек. Общее число модульных ФАПов (из общего числа) составляет 320. Все сельские ФАПы имеют лицензию на медицинскую деятельность, разрешение на реализацию лекарственных средств имеют 583 ФАПа.

По последним данным 2017 года укомплектованность средним медицинским персоналом по фельдшерско-акушерским пунктам составляет 97,2%. В прошлом году в ФАПы приняты 19 медицинских работников, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В настоящее время на ФАПах четырех медицинских организаций Тюменской области: ГБУЗ ТО "Областная больница №4", ГБУЗ ТО "Областная больница №14", ГБУЗ ТО "Областная больница №19", ГБУЗ ТО "Областная больница №20" реализована система регистрации посредством мобильных кардиорегистраторов и дистанционной передачи записей ЭКГ с целью повышения доступности высококвалифицированной медицинской помощи населению, проживающему в удаленных районах. Наряду с этим во всех медицинских организациях Тюменской области создана техническая возможность для проведения дистанционных консультаций и врачебных консилиумов разных уровней.

Кроме того, на постоянной основе из разных специализированных областных медицинских организаций выезжают по графику бригады для проведения работы в сельских территориях. Для помощи жителям труднодоступных районов работает санитарная авиация Центра медицины катастроф ОКБ №1. Также ЦМК осуществляет и другую выездную экстренную помощь для жителей разных районов, требующих срочной доставки в областной центр для оказания медицинской помощи.