Тюменские социальные проекты поддерживаются грантами

Тюменская область в 2017 году попала в тройку лидеров среди российских регионов по количеству участников социально-ориентированных некоммерческих организаций в конкурсе на гранты президента РФ.

По итогам года, 59 организаций получили федеральные гранты на сумму 80 млн. рублей, на 41 проект выделены региональные гранты на сумму 23 млн. рублей. Всего в региональной базе числится 557 социально-ориентированных некоммерческих организаций, которым содействуют шесть ресурсных центров поддержки.

Региональный мультицентр "Моя территория" в рамках работы с молодежными организациями за 2017 год привлек в грантовый конкурс "Моя идея" 319 различных инициатив. В итоге 42 проекта получили гранты на реализацию в размере от нескольких десятков до 200 тысяч рублей. В целом на поддержку конкурса из областного бюджета направлено 3, 5 млн. рублей. Благодаря их реализации в муниципалитетах организованы яркие события: в Голышмановском районе выступил уличный театр "Скоморохи", в Ишиме прошел семейный гастрономический фестиваль "Золотой карась", в Ялуторовске – фестиваль молодых семей Famiy Fast, в рамках которого участники высадили вишневую аллею влюбленных. В Тюмени оборудованы новые спортивные площадки для молодежи и людей с инвалидностью, пишет "Тюменская область сегодня".

Три проекта молодых активистов из Омутинского района были поддержаны грантами. Это проведение летнего фестиваля семейных ценностей "Корни", который может стать ежегодным. В начале зимы состоялся семейный бал. Успешным стал профориентационный проект для сельских школьников "Формула успеха". Как рассказал руководитель проекта Дмитрий Белкин, основная задача – показать подросткам возможности для профессиональной самореализации в Омутинском районе.

