Тюменский студенческий интеллектуальный клуб готовится к новым достижениям

Около 200 человек состоит в Тюменском областном студенческом интеллектуальном клубе (ТОСИК). В 2017 году его участники показали отличные результаты в мероприятиях регионального и российского уровня. 2018 год, который объявлен Годом добровольца и волонтера, обещает быть для молодых интеллектуалов особенно насыщенным.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в 2017 году тюменская команда "Поребрик" вошла в десятку лучших на Студенческом чемпионате России в Нижнем Новогороде, три тюменца попали в топ-10 участников турнира по "Своей игре". При поддержке Дворца творчества и спорта "Пионер" клуб провел в Тюмени межрегиональный фестиваль "Покорение Сибири", победитель которого будет представлять регион на Студенческом чемпионате 2018 года в Москве.

В 2018 году ТОСИК исполняется 18 лет. По словам президента клуба Дмитрия Цинкевича, год будет насыщенным для тюменского интеллектуального движения. В ближайших планах – весенний областной чемпионат.

Отметим, клуб работает при поддержке департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области и Дворца творчества и спорта "Пионер". В его составе – не только студенты, но также молодые журналисты, сотрудники разных предприятий и организаций, представители органов власти.