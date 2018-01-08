Фестиваль молодых семей Ямала прошел под Тюменью

Фестиваль молодых семей Ямало-Ненецкого автономного округа собрал в оздоровительном центре "Красная гвоздика" под Тюменью участников из каждого муниципального образования региона, пишет "Тюменская линия".

Все они представляют клубы молодых семей, которые есть в большинстве ямальских городов и поселков. Так, молодая семья Валентины Пекалиной из города Лабытнанги - активные участники городских мероприятий, общественники и члены клуба молодой семьи.

"Мы приехали на фестиваль. Будем выступать. Заодно и подлечиться. Очень нравится", - рассказала Валентина Пекалина.

Молодые семьи Ямала отдыхают в "Красной гвоздике" по бесплатным путевкам. Все расходы взял на себя округ. Отдыхающие оплатили лишь стоимость проезда. Фестиваль молодых семей Ямала лишь часть 18 дневной программы. Основная цель это отдых и укрепление здоровья. В лечебной программе санатория много водных процедур. Здесь есть свой минеральный источник.

Оздоровительный Центр "Красная гвоздика" в живописных окрестностях Тюмени в нынешние новогодние каникулы снова наполнился детскими голосами и почти пионерским гамом. С 22 декабря по 6 января здесь проходит фестиваль молодых семей Ямало-Ненецкого автономного округа.