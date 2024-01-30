В Волновахе построят спорткомплекс "Ямал"

В Волновахе планируют построить спортивный комплекс "Ямал", в нем разместятся тренажерный и спортивные залы, кабинет врача, тренерские и судейские комнаты, раздевалки, на территории построят площадку для волейбола, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Спорткомплекс по проекту ямальских центров единоборств "Северный характер" возведут на месте третьей школы. Пострадавшее от обстрелов старое здание вместе с прилегающими мастерскими и котельными будет демонтировано, арасположенный на территории школы памятник учителям и ученикам, павшим в годы Великой Отечественной войны, отреставрируют. Общая площадь территории, которую предстоит восстановить, превышает 19 тысяч квадратных метров.

Новый спорткомплекс станет вторым спортивным объектом в Волновахе, который будет носить название "Ямал". Ранее так же назвали центральный стадион города, который ямальские строители полностью модернизировали в октябре прошлого года.

Также по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в подшефном регионе реализуется проект "Спорт во дворе" – обустраиваются спортивные и детские площадки на открытом воздухе. Сейчас в районе завершается обновление 29 открытых спортивных территорий.

Задача помочь новым регионам поставлена президентом России Владимиром Путиным. Губернатором Ямала утверждена комплексная программа поддержки Волновахского района до 2025 года. Шефство над самым большим в ДНР Волновахским районом Ямал взял в июне 2022 года. Округ уже вернул к жизни семь корпусов больницы, станцию переливания крови, 19 школ и 13 детских садов, музыкальную школу и школу искусств, два корпуса ПТУ, здание соцзащиты. Ведется восстановление культурных объектов — на очереди дома культуры в селах Свободное и Ближнее.