Ямал принял 330 детей из Белгородской области

Около 330 белгородских ребят вместе с сопровождающими прибыли в Салехард, Ноябрьск и Лабытнанги. О приеме школьников и студентов на Ямале договорились главы регионов Дмитрий Артюхов и Вячеслав Гладков, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Гостей округа разместили на площадках Ямальского многопрофильного колледжа и санаторно-лесной школы в Салехарде, филиала ЯМК в Лабытнанги и в центре духовно-нравственного воспитания в Ноябрьске. Их обеспечили всем необходимым, в том числе теплыми вещами. Во всех местах проживания организована круглосуточная охрана.

Сергей Бойченко, первый заместитель директора департамента образования ЯНАО:

Мы постарались учесть все пожелания ребят, чтобы пребывание в регионе было максимально комфортным. Среди детей много сестер и братьев, друзей и одноклассников. Предусмотрели, чтобы ребята жили в одном корпусе. Каждый муниципалитет разработал интересную развлекательную программу, подключились волонтеры. Отдых на Ямале должен запомниться только с положительной стороны.

В Салехарде старшеклассники будут проходить обучение в лицее, ребята из младшего и среднего звена – в санаторно-лесной школе, шесть студентов – в Ямальском многопрофильном колледже. Они продолжат осваивать такие направления, как IT и декоративно-прикладное творчество. В Ноябрьске школьники будут посещать гимназию №1, в Лабытнанги – школу №3.

В понедельник ребята познакомятся с педагогами, получат учебники и канцтовары. Со вторника приступят к учебе. Среди гостей региона – около 70 учеников 9 и 11 классов. Для них в программу будет включена подготовка к экзаменам. Также при необходимости регион организует для ребят сдачу итоговых испытаний. У всех ребят будет возможность заниматься в городских и школьных кружках и секциях, продолжая развивать свои спортивные и творческие таланты.

Помимо образовательной для ребят подготовили насыщенную культурную программу. В Салехарде в ближайшие дни дети посетят музеи, Обдорский острог и центр молодежи. В Ноябрьске смогут увидеть главные достопримечательности города, поиграть в интеллектуальные и спортивные игры. В Лабытнанги запланирован ряд развлекательных мероприятий в обновленной арт-резиденции "Лампа" и детской школе искусств. Участие в ежедневных развлекательных мероприятиях им тоже обеспечат - они смогут участвовать в различных мастер-классах, соревнованиях, творческих и спортивных конкурсах.

Между Ямалом и Белгородской областью выстроилось тесное сотрудничество. Округ неоднократно передавал для жителей области гуманитарную помощь. Также в прошлом году ЯНАО организовал для полутора тысяч ребят из Белгорода отдых и оздоровление в детских лагерях Краснодарского края, отмечают в пресс-службе губернатора.