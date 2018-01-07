Врачи ОКБ №2 помогают тюменским роженицам при осложнениях

Третий год подряд врачи тюменской областной клинической больницы №2 используют щадящую методику родоразрешения при неправильном предлежании плаценты. В минувшем году эта больница стала местом рождения долгожданных детей для семи жительниц региона, сообщили в пресс-службе губернатора.
Беременность женщин сопровождалась центральным предлежанием плаценты, когда естественные роды невозможны. Патология представляет опасность как для малыша, который может погибнуть от недостатка кислорода, так и для его мамы, которая может пострадать от значительной потери крови.
Роженицы, оказавшиеся в такой сложной ситуации, поступили в ОКБ №2, где есть все необходимые специалисты и оборудование для комплексной помощи. Врачи смогли помочь им, выполнив комбинированную операцию с применением рентгенэндоваскулярных технологий.
Примененная тактика позволила докторам до минимума снизить кровопотерю и не только спасти жизнь ребенку и роженице, но и сохранить женщине возможность в будущем вновь иметь детей.
Ранее при такой патологии женщинам проводили операцию кесарева сечения с последующим удалением матки вместе с неотделенной плацентой. В итоге нарушалось репродуктивная система женщины, что затем приводило к развитию метаболического синдрома и преждевременному старению.
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