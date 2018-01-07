Тюменцам помогают ухаживать за пожилыми родственниками

Благодаря выигранному президентскому гранту в Тюмени реализуется социально-просветительский проект "Сервисное бюро для людей с деменцией", в рамках которого пожилым людям помогают сохранить навыки самообслуживания и способности к адаптации, рассказали в пресс-службе губернатора.

Проект инициирован Тюменским региональным благотворительным фондом "Старшее поколение" и Областным геронтологическим центром.Новое направление в работе с пожилыми людьми вызвало большой интерес у тюменцев, ведь подобные специализированные службы существуют всего в нескольких городах России.

В работе учитывается принцип адресного подхода, для каждого пожилого человека составляют индивидуальную программу социализации. В бюро проводят занятия по адаптивной физкультуре, арт-терапии и психологические беседы. Ежедневные встречи с психологом помогают продлить активную и сознательную жизнь клиента, стимулировать его мозговую активность, тренировать память и решить текущие проблемы. Снять напряжение помогает сенсорная комната.

Большой акцент здесь делают на разнообразии занятий: творческие мастер-классы, музыкальные занятия где пенсионеры от души поют песнисвоей юности.

В работе проекта помогают и добровольцы Областной школы волонтерского мастерства для старшего поколения. Сверстники помогают участникам проекта поддерживать двигательную активность, занимаются с ними суставной гимнастикой, рукоделием.

После новогодних каникул планируется организовать консультации для родственников людей, больных деменцией.