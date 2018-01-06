Тюменские НКО выиграли более 80 млн рублей на реализацию проектов

Победителями конкурса грантов президента России в 2017 году стали 59 проектов некоммерческих организаций Тюменской области. В общей сложности они получили финансовую поддержку на сумму около 81 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе губернатора.

По итогам первого конкурса президентских грантов 2017 года Тюменская область вошла в топ-10 регионов по количеству победителей.

"Это серьезный рывок и эти средства пойдут на улучшение и развитие социальных услуг в регионе, - отметила в ходе декабрьской пресс-конференции заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских, - радует и то, что повысилось качество самих проектов".

Среди них есть организации, которые стали победителями конкурса грантов дважды, несмотря на серьезную конкуренцию. Это Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов, АНО "Региональный геронтологический центр социальных технологий "Третий возраст", АНО "Молодежный "Экспериментальный шекспировский театр", общественная организация многодетных семей Тюменской области "Радость", Ассоциация поддержки педагогического образования Тюменской области. А Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов в октябре этого года стала первой тюменской НКО, внесенной Минюстом в реестр исполнителей общественно полезных услуг.