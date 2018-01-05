В Тюмени медианаставники создают социальную рекламу

Медианаставники тюменского социального проекта "Шанс" работают над серией материалов, посвященных профилактике алкогольной зависимости, шоплифтинга и суицидального поведения среди подростков. В конце января они представят социальную рекламу в различных форматах – от комиксов до видеороликов.

"Социальная реклама не решает проблему, но она привлекает внимание общества. А хорошая социальная реклама может изменить модель поведения этого самого общества. С помощью демонстрации каких-либо ситуаций, пагубно сказывающихся на здоровье подростков, можно доступно донести всю необходимую информацию", - рассказала руководитель Центра продюсирования сообществ Мария Федоренко.

Социальные видеоролики будут показывать в тюменских школах и специализированных центрах. Комикс и раскраску, посвященные теме магазинных краж, можно найти в многофункциональных центрах и общеобразовательных учреждениях. А фотовыставка, призванная бороться с подростковой алкогольной зависимостью, появится в торговых центрах Тюмени, пишет "Мегатюмень".

Социальный проект "Шанс" второй год подряд реализуется в Тюменской области. В 2017 году к проекту присоединились 46 детей и 40 наставников, семь из них представители творческих индустрий — тюменские сценаристы, фотографы и видеографы. С помощью системы наставничества подростки, которым необходима помощь и поддержка, включаются в общественную деятельность и на примере своих наставников видят позитивные пути развития.