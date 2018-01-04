Для тюменских педагогов провели семинар по робототехнике

Семинар по робототехнике для начинающих тюменских педагогов и тренеров провели на базе Регионального ресурсного центра по развитию образовательной робототехники и прототипирования в Тюменском педагогическом колледже.

Участники познакомились с множеством робототехнических конструкторов, начиная от наборов для дошколят и заканчивая комплектами для старшеклассников и студентов вузов, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Как сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области, в рамках семинара педагоги освоили основы конструирования и программирования роботов на базе образовательного конструктора Lego Mindstorms EV3 и аппаратной платформы Arduino.

"Микроконтроллеры EV3 и Arduino широко распространены в образовательной и соревновательной робототехнике, а визуальная среда Scratch предназначена для обучения школьников младших и средних классов основам программирования и создана как продолжение идей конструктора Lego.

На семинаре участники, изучив основы программирования контроллеров Lego Mindstorms EV3, сами создавали программы езды по черной линии, используя ультразвуковой датчик и датчики цвета. Язык Scratch позволяет с легкостью понять основы работы контроллера Arduino и применить полученные знания для сборки "светофора" из светодиодов", - поделился преподаватель Регионального ресурсного центра Станислав Колмаков.