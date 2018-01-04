В Тюмени отметят Всероссийский день снега

Всероссийский день снега будут праздновать в Тюмени 20 января. Основные мероприятия развернутся на территории пруда Лесного. Здесь жителей и гостей города ждут на праздничные катания с горок, на лыжах и коньках, пройдут "веселые старты" и другие конкурсы.

В прошлом году в празднике принимали участие около 500 человек, в этом году также ожидается массовое и интересное мероприятие. Всех участников гуляний угостят горячим чаем и сладостями. Победители состязаний получат грамоты и медали, футболки с эмблемой Дня снега", - рассказала специалист департамента по спорту Тюменской области Надежда Бекишева.

Всероссийский День снега – это праздник спорта и здоровья, молодости и семьи. Организаторами выступают Министерство спорта Российской Федерации и Ассоциация лыжных видов спорта России при участии общероссийских федераций по зимним видам спорта. Его цель — укрепление здоровья россиян, пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения, развитие семейных традиций, пишет ИА "Тюменская линия".

Впервые День снега провели по предложению Международной федерации лыжного спорта зимой 2012 года, в предпоследнее воскресенье января. И если при первом официальном чествовании Дня снега в праздновании приняли участие около 20 стран, то в этом году поддержать международный проект решили более 40 стран мира.