Выставка в Викулово расскажет историю самоваров

10:41 03 января 2018
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static.tildacdn.com
| Фото: static.tildacdn.com

Жителей и гостей села Викулово в Тюменской области приглашают посетить вставку старинных самоваров, которая открылась в народном краеведческом музее им. Анатолия Давыдова. Все предметы экспозиции относятся к концу XIX – началу XX века.

Как рассказала заведующая музеем Юлия Чудакова, на выставке представлены не только самовары, но также утварь для сервировки чайного стола, знаменитый фарфор товарищества производства фарфоровых, фаянсовых и майоликовых изделий Матвея Кузнецова, старые кондитерские упаковки, пишет ИА "Тюменская линия".

"Самовар на Руси всегда считался символом семейного очага, уюта, дружеского общения. Он был центральным предметом чаепития и частью национальной культурной традиции. Мы расскажем, как раньше производили и использовали самовары, какие предметы окружали его на столе и были обязательной частью русского чаепития. Также посетители узнают об особенностях декора в разных центров самоварного производства России", - сообщила руководитель викуловского музея.

Теги: Викуловский район , выставка , история , музей
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