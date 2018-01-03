Выставка в Викулово расскажет историю самоваров

Жителей и гостей села Викулово в Тюменской области приглашают посетить вставку старинных самоваров, которая открылась в народном краеведческом музее им. Анатолия Давыдова. Все предметы экспозиции относятся к концу XIX – началу XX века.

Как рассказала заведующая музеем Юлия Чудакова, на выставке представлены не только самовары, но также утварь для сервировки чайного стола, знаменитый фарфор товарищества производства фарфоровых, фаянсовых и майоликовых изделий Матвея Кузнецова, старые кондитерские упаковки, пишет ИА "Тюменская линия".

"Самовар на Руси всегда считался символом семейного очага, уюта, дружеского общения. Он был центральным предметом чаепития и частью национальной культурной традиции. Мы расскажем, как раньше производили и использовали самовары, какие предметы окружали его на столе и были обязательной частью русского чаепития. Также посетители узнают об особенностях декора в разных центров самоварного производства России", - сообщила руководитель викуловского музея.