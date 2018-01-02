Тюменскую молодежь научат разрабатывать и продвигать проекты

Образовательная часть грантового конкурса молодежных проектов "Моя идея" в 2018 году будет включать три блока: реализацию, смету и информационную кампанию. Детальная проработка поможет провести проект продуктивнее и интереснее, пишут "Аргyменты и Фaкты – Тюмeнь".

Уже совсем скоро инициативная молодежь Тюмени сможет подавать заявки на сайте http://idea.moi-portal.ru/ и участвовать в новых мастер-классах, тренингах и краш-тестах от экспертов социального проектирования.

Особенностью образовательной программы этого года станет участие в ней кураторов — общественных активистов Тюмени, которые уже проводят успешные социальные проекты, пробовали силы в грантовых конкурсах и могут поделиться своим опытом. Они будут закреплены за проектными командами до самой очной защиты.

"В 2018 грантовый конкурс "Моя идея" пройдет в 2 волны. Это позволит сообществам Тюмени и юга региона реализовывать свои идеи на протяжении всего года. Большое внимание мы хотим уделить индивидуальным консультациям с экспертами, поэтому уже в январе можно будет записываться на генерацию и мозговые штурмы по своим проектам в мультицентре "Моя территория"", — поделилась руководитель Центра продюсирования сообществ Мария Федоренко.